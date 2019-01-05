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    Врио губернатора Роман Старовойт проведет личный прием граждан

    Вчера, 12:58
    Врио губернатора Роман Старовойт проведет личный прием граждан
    18 января врио губернатора Курской области Роман Старовойт проведет личный прием граждан в приемной президента России в Курской области. Он начнется в 10 утра по адресу: Курск, Красная площадь, Дом Советов.
    Личный прием заявителей в приемной президента РФ в Курской области осуществляется на основании предварительной записи по результатам рассмотрения письменных обращений.
    Приемная президента Российской Федерации в Курской области работает ежедневно, кроме выходных и праздничных дней: понедельник, среда, пятница с 10.00 до 13.00, вторник, четверг с 15.00 до 18.00.
    Телефоны приемной президента России в Курской области: (4712) 55-68-99 и 55-68-97.

     

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