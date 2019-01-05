Врио губернатора Роман Старовойт проведет личный прием граждан

18 января врио губернатора Курской области Роман Старовойт проведет личный прием граждан в приемной президента России в Курской области. Он начнется в 10 утра по адресу: Курск, Красная площадь, Дом Советов.

Личный прием заявителей в приемной президента РФ в Курской области осуществляется на основании предварительной записи по результатам рассмотрения письменных обращений.

Приемная президента Российской Федерации в Курской области работает ежедневно, кроме выходных и праздничных дней: понедельник, среда, пятница с 10.00 до 13.00, вторник, четверг с 15.00 до 18.00.

Телефоны приемной президента России в Курской области: (4712) 55-68-99 и 55-68-97.