Курянин напал на девушку в лифте. Инцидент произошел вечером 13 января в доме №189 по улице Бойцов 9-ой Дивизии. О нападении стало известно благодаря видео, которое запечатлела камера, установленная в подъезде. На кадрах потерпевшая заходит на первый этаж и нажимает кнопку вызова лифта. За ней в кабину следует мужчина. Практически сразу же двери открываются снова, откуда выпадает девушка, а за ней и нападавший. После чего он пытается схватить ее, но молодая курянка отбивается и убегает. По информации УМВД, личность нападавшего, запечатленного на видео, установлена. Мужчина – житель того же дома, находился в состоянии опьянения. Сейчас его разыскивают. По факту произошедшего проводится проверка.