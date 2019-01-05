В дни новогодних праздников сотрудники Курскэнерго поздравили воспитанников школы-интерната

В новогодние праздники работники филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» посетили воспитанников Новопоселенской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья.

Начальник управления по работе с персоналом Людмила Мокроусова и председатель профсоюзной организации Курскэнерго Николай Калинин тепло поздравили детей с наступившим Новым годом и Рождеством, пожелали успехов в учебе и исполнения самых заветных желаний. Энергетики вручили воспитанникам школы-интерната сладкие подарки, а воспитателям и руководству - памятные сувениры.

«Мы благодарны Курскэнерго за поддержку, оказываемую нашим воспитанникам. Для них очень важно видеть, чувствовать, что о них помнят», - подчеркнула директор школы-интерната Екатерина Иванова.



