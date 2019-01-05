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    В дни новогодних праздников сотрудники Курскэнерго поздравили воспитанников школы-интерната

    Вчера, 14:37
    В дни новогодних праздников сотрудники Курскэнерго поздравили воспитанников школы-интерната
    В новогодние праздники работники филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» посетили воспитанников Новопоселенской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья.
    Начальник управления по работе с персоналом Людмила Мокроусова и председатель профсоюзной организации Курскэнерго Николай Калинин тепло поздравили детей с наступившим Новым годом и Рождеством, пожелали успехов в учебе и исполнения самых заветных желаний. Энергетики вручили воспитанникам школы-интерната сладкие подарки, а воспитателям и руководству - памятные сувениры.
     «Мы  благодарны Курскэнерго за поддержку, оказываемую  нашим воспитанникам. Для них очень важно видеть, чувствовать, что о них помнят», - подчеркнула директор школы-интерната Екатерина Иванова. 

     

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