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    Курянин оплатил обед украденными в кафе деньгами

    Вчера, 17:05
    Курянин оплатил обед украденными в кафе деньгами
    Курянин оплатил обед украденными в кафе деньгами. Мужчина посетил ресторан и, заказав еду, не вызвал подозрения. Получив счет, он дождался, когда касса за барной стойкой будет без присмотра, и похитил оттуда деньги. Затем расплатился по счету и покинул заведение. Пропажу сразу обнаружили. Полицейские задержали подозреваемого недалеко от места преступления во время его прогулки по торговому центру. Там 37-летний злоумышленник успел потратить похищенные 5 тысяч рублей. Он стал фигурантом уголовного дела. 

     

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