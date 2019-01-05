Курянин оплатил обед украденными в кафе деньгами. Мужчина посетил ресторан и, заказав еду, не вызвал подозрения. Получив счет, он дождался, когда касса за барной стойкой будет без присмотра, и похитил оттуда деньги. Затем расплатился по счету и покинул заведение. Пропажу сразу обнаружили. Полицейские задержали подозреваемого недалеко от места преступления во время его прогулки по торговому центру. Там 37-летний злоумышленник успел потратить похищенные 5 тысяч рублей. Он стал фигурантом уголовного дела.