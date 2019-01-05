Задержанный курянин отрицает нападение на девушку в лифте

Полиция задержала курянина, который может быть причастен к нападению на женщину в доме по улице Бойцов 9-й дивизии. Задержанный уверяет: он не собирался покушаться на горожанку. Случай произошел 13 января. О нем стало известно благодаря записи с камеры, установленной в подъезде. На кадрах потерпевшая заходит на первый этаж и нажимает кнопку вызова лифта. За ней в кабину следует мужчина. Практически сразу двери снова открываются, откуда выпадает девушка, а за ней и нападавший. После чего он пытается схватить ее, но молодая курянка отбивается и убегает. Личность мужчины установили быстро. Сегодня его задержали. Курянин пояснил, что не собирался нападать на женщину. С его слов всё произошло случайно: был пьян, заходя в лифт оступился и повалился на попутчицу. Что произошло на самом деле – установит полиция.