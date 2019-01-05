«Курскводоканал» оштрафован за сбросы сточных вод в Сейм

Житель Курска пожаловался активистам ОНФ на "Курсководоканал". По его словам, предприятие сбрасывает сточные воды без предварительной очистки. Как сообщили «фронтовики», проверка показала, что предприятие действительно должным образом не следит за качеством сточных вод, а местами очистные сооружения и вовсе отсутствуют. Выявить нарушения помогли эксперты из курского филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО. За качеством воды следят специалисты собственной лаборатории МУП, имеющей необходимую аккредитацию. А разрешение на сброс выдавал региональный департамент экологической безопасности и природопользования. После исследования проб воды из Сейма выяснилось, что концентрация некоторых веществ в стоках после биоочистки превышает допустимую концентрацию, однако не оказывает негативного воздействия на реку. За нарушение совокупный штраф в 90 тысяч рублей заплатит должностное лицо и само предприятие. В ближайшие месяцы «Курскводоканал» будет устранять нарушения, реконструируют очистные сооружения — по проекту работы на них запланированы на 2019-20 годы.



