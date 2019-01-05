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    Двое курян пробрались в чужой дом, чтобы помыться и выпить

    Сегодня, 08:06
    Двое курян пробрались в чужой дом, чтобы помыться и выпить
    На скамье подсудимых оказались двое жителей Черемисиновского района. Им вынесли приговор за незаконное проникновение в чужое жилище. Кроме того, одного из них обвиняли в краже денег у собутыльника, а второго — в хранении марихуаны. Как сообщает «Друг для друга», мужчины залезли в частный дом, который власти выделили бывшей сироте. Подобное жилище было и у самих курян, однако оно стало не пригодно для проживания. Мужчины, к примеру, продали газовое оборудование и из-за этого остались без отопления. Поэтому подельники проникли в чужой дом, где могли погреться, помыться и выпить. Суд приговорил одного курянина к 3 годам 9 месяцам колонии, а его приятеля - к 3 годам.

     

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