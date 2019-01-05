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    Курянка вынесла из магазина электроники фотоаппарат

    Сегодня, 08:07
    Курянка вынесла из магазина электроники фотоаппарат
    Полицейские установили подозреваемую в похищении фотоаппарата из магазина электроники Курска. 35-летняя женщина под видом покупательницы смогла избавиться от защиты товара и спешно покинула салон, не привлекая внимание продавцов. Определили злоумышленницу благодаря камерам наблюдения, установленным в магазине, а также по всему пути ее дальнейшего передвижения. Подозреваемую проследили до места работы. Фотоаппарат  курянка собиралась продать, но не успела. Технику изъяли в целости и сохранности, скоро ее вернут магазину.   

     

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