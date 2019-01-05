В 20 процентах отделений Сбербанка производится сбор биометрических данных для Единой биометрической системы

Сбербанк завершил тиражирование сбора биометрических данных в Единую биометрическую систему (ЕБС) и персональных данных в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) для проведения удаленной идентификации граждан в 20 процентах своих отделений, обслуживающих физических лиц.

ЕСИА обеспечивает доступ граждан к порталам госуслуг и Российской общественной инициативы. Для использования учётной записи ЕСИА в рамках удаленной идентификации гражданину необходимо подтвердить свою учетную запись ЕСИА при личном присутствии в МФЦ, уполномоченных банках и УЦ с помощью паспорта и СНИЛС.

Биометрия, как система распознавания по уникальным чертам (например, по лицу или голосу), является надежной формой защиты данных от мошенников, так как биометрическую идентификацию, проводимую одновременно по лицу и голосу, невозможно подделать. Кроме того, этот метод существенно сокращает время идентификации клиентов. Данные, которые банк передает в ЕБС, зашифрованы, надежно защищены в соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» и размещены в защищенной базе данных «Ростелекома».

Процесс сбора, обработки и передачи биометрических данных в Единую биометрическую систему (ЕБС), жестко регламентирован, в частности в пакете информации вместе с биометрическими данными на этапе сбора биометрии, должен быть указан СНИЛС сотрудника, который выполнил операцию сбора, а сам пакет подписан квалифицированной электронной подписью банка.

После сдачи биометрических данных любой житель страны может пользоваться услугами банков и государственных учреждений без личного присутствия. Для этого необходимо зарегистрироваться в ЕСИА и сдать в Единую биометрическую систему биометрические данные — шаблоны лица и голоса — в уполномоченном банке.

- Подключение Сбербанка к Единой биометрической системе - это результат нашей большой совместной работы с Ростелекомом и Сбербанком, - рассказал статс-секретарь, заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Олег Пак. - Сегодня к системе уже подключено порядка 170 банков. В текущем году запланировано расширение возможностей использования Единой биометрической системы для оптимизации внутренних бизнес-процессов банков и применения в других отраслях.

- По итогам 2018 года мы обеспечили более 2700 отделений Сбербанка необходимыми технологиями для приема биометрических данных, что составило 20% от общего числа наших офисов, обслуживающих физических лиц, - сообщила заместитель Председателя Правления Сбербанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Светлана Кирсанова. - Мы уверены, что внедрение передовых технологий сделает взаимодействие граждан с государственными органами и банками более комфортным, быстрым и надежным. После сдачи биометрических данных любой житель страны может пользоваться услугами банков и государственных учреждений без личного присутствия.

Напомним, что Сбербанк поддержал инициативу Центрального банка России по удаленной идентификации клиентов. В рамках данной инициативы Сбербанк является агентом Единой биометрической системы. Сдать биометрические данные можно в 20% отделений Сбербанка – полный список ВСП опубликован на сайте банка. Присоединение офисов к системе происходило постепенно с целью сохранения стабильности функционала. Адреса новых пунктов приема также публикуются на сайтах Банка России и Ростелеком.



