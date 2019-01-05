Под Курском столкнулись три большегруза

Под Курском столкнулись сразу три большегруза. По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло в 15 часов дня 15 января в деревне 1-я Моква Курского района. 33-летний водитель «Даймлера» на жёсткой сцепке вытаскивал потерявший ход автомобиль «МАН» с прилегающей территории на трассу М2 «Крым». В ходе поворота направо жёсткая сцепка разломалась, а буксируемый «МАН» продолжил движение по инерции и выехал на встречную полосу. Там машина столкнулась с другим «МАНом», ехавшим в сторону Курска. В результате аварии пострадал 46-летний водитель этой машины, его госпитализировали.