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    Под Курском столкнулись три большегруза

    Сегодня, 11:32
    Под Курском столкнулись три большегруза
    Под Курском столкнулись сразу три большегруза. По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло в 15 часов дня 15 января в деревне 1-я Моква Курского района. 33-летний водитель «Даймлера» на жёсткой сцепке вытаскивал потерявший ход автомобиль «МАН» с прилегающей территории на трассу М2 «Крым». В ходе поворота направо жёсткая сцепка разломалась, а буксируемый «МАН» продолжил движение по инерции и выехал на встречную полосу. Там машина столкнулась с другим «МАНом», ехавшим в сторону Курска. В результате аварии пострадал 46-летний водитель этой машины, его госпитализировали.

     

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