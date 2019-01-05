Электрик вынес из магазина 6 телефонов на 200 тысяч рублей

Полиция установила причастность ранее судимого курянина к краже из салона мобильной связи. Из магазина пропали 6 телефонов последних моделей общей стоимостью более 200 тысяч рублей. Выяснилось, что система видеонаблюдения не работает, а провода, ведущие к камере, перерезаны. В день преступления в помещении работал электрик, он и стал главным подозреваемым. Но мужчина отрицал свою вину. Тогда сотрудники уголовного розыска пошли на хитрость и сожительница подозреваемого невольно выдала часть похищенного имущества. Ещё несколько телефонов электрик продал по дешевке, а вырученные деньги потратил. Когда мужчине предъявили доказательства, отпираться он больше не стал. Курянин признался, что, занимаясь электрическими сетями, заметил в подсобке незапертый сейф. Тогда он вывел из строя систему слежения и украл телефоны. Все смартфоны изъяты и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. Электрику грозит до 5 лет тюрьмы - уточнили в УМВД.



