поиск по сайту
 

    Электрик вынес из магазина 6 телефонов на 200 тысяч рублей

    Сегодня, 11:49
    Электрик вынес из магазина 6 телефонов на 200 тысяч рублей
    Полиция установила причастность ранее судимого курянина к краже из салона мобильной связи. Из магазина пропали 6 телефонов последних моделей общей стоимостью более 200 тысяч рублей. Выяснилось, что система видеонаблюдения не работает, а провода, ведущие к камере, перерезаны. В день преступления в помещении работал электрик, он и стал главным подозреваемым. Но мужчина отрицал свою вину. Тогда сотрудники уголовного розыска пошли на хитрость и сожительница подозреваемого невольно выдала часть похищенного имущества. Ещё несколько телефонов электрик продал по дешевке, а вырученные деньги потратил. Когда мужчине предъявили доказательства, отпираться он больше не стал. Курянин признался, что, занимаясь электрическими сетями, заметил в подсобке незапертый сейф. Тогда он вывел из строя систему слежения и украл телефоны. Все смартфоны изъяты и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. Электрику грозит до 5 лет тюрьмы - уточнили в УМВД.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама