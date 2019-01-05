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    В здании на Красной площади разместится семейный ресторан

    Сегодня, 12:28
    В здании на Красной площади разместится семейный ресторан
    Руководитель регионального агентства по привлечению инвестиций Ирина Кочева провела серию переговоров по использованию помещения бывшего ресторана "Центральный" на Красной площади. Инвестор нашелся среди курских бизнесменов. На первом этаже здания будет семейный ресторан вкусной и здоровой еды с использованием качественных продуктов местных производителей. Открытие запланировано на осень 2019 года. Пока идет процедура согласования, имя инвестора не раскрывается.

     

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