От курян поступают десятки жалоб на нечищенные дороги и несбитые сосульки

За минувшие сутки по телефону 112 поступило 73 заявки по нерасчищенным дорогам и пять обращений по сосулькам и наледи на кровле. Больше всего жалоб поступает из Курского, Мантуровского, Черемисиновского, Щигровского и Рыльского районов. Случаи травмирования людей не зарегистрированы. Каждую заявку прорабатывают ответственные службы, которые направляют в штаб ЖКХ отчет с фотоподтверждением.

Председатель комитета ЖКХ и ТЭК Алексей Дедов сообщил, что на данный момент более 1800 кровель и 3600 дворовых территорий многоквартирных домов очищены от снега, еще 670 кровель и 1620 дворовых территорий необходимо привести в порядок. Кроме того, ведется расчистка подъездов к объектам социальной сферы, здравоохранения, образования, спорта.

На заседании штаба ЖКХ особо было отмечено, что представители торговых центров должны соблюдать правила вывоза снега. В регионе оборудовано 34 площадки, две из них – в Курске: пер. Льговский, 1 и за заправкой по ул. Дубровинского.

Также проблему составляют большегрузные транспортные средства, которые паркуются в ночное время на обочинах, тем самым затрудняя уборку снега. Автомобили нарушителей фотофиксируются, владельцам выписываются штрафы. Ведутся поиски владельцев транспортных средств, не имеющих номеров.