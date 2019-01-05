Курскэнерго предупреждает об ответственности за вандализм на энергообъектах

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» реализуется комплекс мероприятий по предупреждению случаев вандализма на энергообъектах, которые нарушают устойчивую работу электросетевого комплекса, влияют на качество и надежность электроснабжения потребителей. Энергетики обращают внимание жителей курского региона, что расстрел из огнестрельного оружия гирлянд изоляторов на линиях электропередачи, повреждения опор, замков и запирающих устройств, ограждений, знаков безопасности в соответствии со ст. 215.2. УК РФ караются штрафом в размере от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от одного года до трех лет, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок от одного года до трех лет.

Подобные действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору или должностным лицом с использованием своего служебного положения, наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

Следует особо отметить, что при вынесении приговора суда злоумышленнику не делается скидка, с какой целью он повредил электрооборудование – из корыстных побуждений или из хулиганства.

При обнаружении случаев вандализма на энергообъектах — оборванных проводов, поврежденных опор, изоляторов, а также фактов хищения на объектах электросетевого комплекса необходимо незамедлительно сообщить по единому бесплатному номеру Контакт - центра МРСК Центра 8-800-50-50-115, в район электрических сетей Курскэнерго или в правоохранительные органы.



