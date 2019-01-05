Собутыльник угнал у заснувшего курянина машину и устроил ДТП

Житель Солнцевского района лишился ВАЗа после застолья со знакомыми. На праздник потерпевший приехал на машине, а после порции спиртного уснул. Другой участник праздника вытащил у него из кармана ключи и направился домой в другой поселок. На похищенной машине он не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль пришлось бросить и преодолеть оставшийся путь пешком. Обнаружив пропажу транспорта, хозяин сам пытался определить виновного, но знакомый отрицал свою причастность. Полицейские доказали ее благодаря камерам наблюдения, на записи видно, что за рулем угнанного ВАЗа находился 30-летний мужчина. По дороге к его дому нашли и автомобиль. В итоге мужчина сознался в содеянном. Транспорт получил небольшие технические повреждения во время аварии. Вопрос о возмещении ущерба будет решаться в порядке гражданского судопроизводства. По факту угона проводятся экспертизы, после чего будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.