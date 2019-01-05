В Касторенском районе приостановили работу предприятия общепита

В Курской области приостановлена деятельность предприятия по выработке мясных и мясосодержащих полуфабрикатов. В декабре 2018 года сотрудники Россельхознадзора побывали с выездной внеплановой проверкой на предприятии общественного питания ООО "Сократ" в Касторенском районе. Ревизоры выявили нарушения ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Так, в производственном помещении отсутствовала емкость для сбора биологических отходов. Мясную обрезь и кости, не прошедшие термическую обработку, выбрасывали в контейнер для сбора твердых бытовых отходов. На прилегающей территории не оборудована площадка для ТБО, на металлическом контейнере отсутствовала крышка. Инвентарь, оборудование, инструменты, используемые для сбора, хранения, транспортировки биологических отходов, не дезинфицировались. Не были представлены документы, подтверждающие вывоз, утилизацию/уничтожение биологических отходов.

По итогам проверки юридическое лицо привлекли к административной ответственности, материалы передали для рассмотрения в Касторенский районный суд, он уже вынес свое решение - работа предприятия приостановлена на 30 суток.