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    У 49-й школы установили новые дорожные знаки

    Сегодня, 14:41
    У 49-й школы установили новые дорожные знаки
    У школы №49 Курска установили порядка десятка новых знаков, среди которых «Дети», «Пешеходный переход», «Искусственная неровность», знаки ограничения скорости движения транспорта. Это требование национальных стандартов безопасности и ГОСТов, на которые обратили внимание активисты ОНФ во время специального рейда. Около 49-й школы были дорожные знаки старого образца, недостаточно заметные на дороге - пояснили "фронтовики".
    - В России введены национальные стандарты оборудования пришкольных переходов, – рассказал активист ОНФ в Курской области Дмитрий Гулиев. – В регионах ведется работа по переоборудованию проезжей части возле школ. Около образовательных учреждений по обе стороны от «зебры» на расстоянии 50 метров ограждениями закрывают проезжую часть, с обеих сторон устанавливают знаки пешеходного перехода и «Дети» со светоотражающей пленкой. Чтобы они были хорошо видны в любое время суток, переход обозначают износостойкой бело-желтой краской. Конечно, проект требует финансовых вложений, но окупится спасенными жизнями наших детей.
    Также в первом квартале года заменят дорожные знаки возле 17-й школы.

     

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