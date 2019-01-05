Галерея Дейнеки на новой выставке покажет живопись XVII – XX веков

Начала работу выставка «В новом свете. Живопись XVII – XX веков из фондов Курской картинной галереи имени Дейнеки». По словам организаторов, в большой мере это продолжение выставки «Вокруг света», экспонировавшейся в начале 2018-го. Еще один аспект выставки – уточнение знаний о целом ряде произведений из собрания галереи. Оно стало возможным благодаря их реставрации и изучению. В новом свете для зрителя предстанет несколько работ, прежде анонимных, но теперь получивших более точную и ясную интерпретацию сюжета и, если не имя автора, – то время и круг возникновения. На выставке можно увидеть около шестидесяти произведений XVII—XX столетий европейских, русских и советских мастеров.