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    Курянина приговорили к исправительным работам за неуплату алиментов

    Сегодня, 08:07
    Курянина приговорили к исправительным работам за неуплату алиментов
    Жителя Курска обязали перечислять на содержание несовершеннолетнего сына 1/6 часть всех видов заработка и иного дохода ежемесячно. Однако делать это мужчина не спешил. Он нигде не работал, на учет в центр занятости не становился и никакой материальной помощи ребенку не оказывал. Так образовалась задолженность по алиментам в 437 тысяч рублей. Сначала курянина привлекли к административной ответственности в виде 80 часов обязательных работ. Однако на путь исправления мужчина так и не встал, даже не пытался погасить долг хотя бы частично. Это стало уже поводом для уголовного дела. Суд уже вынес решение. Он признал нерадивого отца виновным в неуплате алиментов и приговорил его к семи месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка. 

     

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