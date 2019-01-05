Курянина приговорили к исправительным работам за неуплату алиментов

Жителя Курска обязали перечислять на содержание несовершеннолетнего сына 1/6 часть всех видов заработка и иного дохода ежемесячно. Однако делать это мужчина не спешил. Он нигде не работал, на учет в центр занятости не становился и никакой материальной помощи ребенку не оказывал. Так образовалась задолженность по алиментам в 437 тысяч рублей. Сначала курянина привлекли к административной ответственности в виде 80 часов обязательных работ. Однако на путь исправления мужчина так и не встал, даже не пытался погасить долг хотя бы частично. Это стало уже поводом для уголовного дела. Суд уже вынес решение. Он признал нерадивого отца виновным в неуплате алиментов и приговорил его к семи месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка.