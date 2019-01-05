поиск по сайту
 

    Куряне круглосуточно смогут пожаловаться на вывоз мусора

    Сегодня, 08:07
    Куряне круглосуточно смогут пожаловаться на вывоз мусора
    Куряне смогут пожаловаться на вывоз мусора в мониторинговый центр. Он появился на базе комитета региональной безопасности. Там в круглосуточном режиме организована работа по приёму обращений, касающихся вывоза ТБО и состояния контейнерных площадок. По всем проблемным вопросам куряне могут обращаться по телефону 8 (4712) 70-02-16. Поступающую информацию специалисты мониторингового центра перенаправят в профильные ведомства для последующего реагирования.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама