Куряне круглосуточно смогут пожаловаться на вывоз мусора

Куряне смогут пожаловаться на вывоз мусора в мониторинговый центр. Он появился на базе комитета региональной безопасности. Там в круглосуточном режиме организована работа по приёму обращений, касающихся вывоза ТБО и состояния контейнерных площадок. По всем проблемным вопросам куряне могут обращаться по телефону 8 (4712) 70-02-16. Поступающую информацию специалисты мониторингового центра перенаправят в профильные ведомства для последующего реагирования.