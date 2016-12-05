В Курске обустроят две безопасные ледяные горки

В Курске появятся ледяные горки - сообщил председатель комитета региональной безопасности Михаил Горбунов. В Медвенском, Щигровском и Золотухинском районах уже открыты такие горки, и они пользуются спросом - говорят главы этих муниципалитетов. Безопасные ледяные горки решили обустроить по всей области. В Курске их будет две - на Ермошкином озере и около цирка. Отвечать за безопасность отдыхающих будут местные власти, сотрудники ГО и ЧС и городской комитет ЖКХ. Напомним, после несчастных случаев в Крутом логу спуски засыпали песком. Пути подъезда перекрыли. По данным медицины катастроф, только с 6 по 13 января во время катания с горок пострадали 20 человек, в том числе 13 детей. Активный отдых в Крутом логу для некоторых обернулся серьезными травмами, в том числе переломом позвоночника и черепно-мозговыми травмами.