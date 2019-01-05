поиск по сайту
 

    За год курские приставы выдворили 100 нелегалов

    Сегодня, 11:42
    За год курские приставы выдворили 100 нелегалов
    За 2018 год курскими приставами из России выдворено 100 иностранных граждан и лиц без гражданства. В ведомстве уточнили, что среди них был один несовершеннолетний ребенок. Иностранных граждан выдворяют по решению суда. Поводом для принятия такого решения являются нарушение сроков пребывания на территории РФ либо нарушение правил трудовой деятельности. Также в отношении виновного лица применяются дополнительные административные меры – наложение штрафа и запрет въезда в нашу страну в течение пяти лет. В 2018-м  административному выдворению подвергались граждане Таджикистана, Узбекистана, Молдовы, Армении, Грузии, Украины, Вьетнама, Индии, Турции, а также граждане из Шри-Ланки и Нигерии.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама