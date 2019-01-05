За год курские приставы выдворили 100 нелегалов

За 2018 год курскими приставами из России выдворено 100 иностранных граждан и лиц без гражданства. В ведомстве уточнили, что среди них был один несовершеннолетний ребенок. Иностранных граждан выдворяют по решению суда. Поводом для принятия такого решения являются нарушение сроков пребывания на территории РФ либо нарушение правил трудовой деятельности. Также в отношении виновного лица применяются дополнительные административные меры – наложение штрафа и запрет въезда в нашу страну в течение пяти лет. В 2018-м административному выдворению подвергались граждане Таджикистана, Узбекистана, Молдовы, Армении, Грузии, Украины, Вьетнама, Индии, Турции, а также граждане из Шри-Ланки и Нигерии.