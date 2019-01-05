В Курске за день сбили двух человек

В Курске 16 января сбили двух человек. По информации Госавтоинспекции, первое ДТП произошло около полудня на проспекте Хрущева. Водитель "Лады Калины", двигаясь в направлении улицы Бойцов 9 дивизии, допустил наезд на 60-летнюю женщину, она пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую пенсионерку с ранением доставили в больницу. Около 6 вечера на Станционной под колеса автомобиля ВАЗ-2114 попал 61-летний пешеход. Он тоже пытался перейти дорогу по "зебре". Мужчину с травмами госпитализировали.