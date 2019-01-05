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    В Курске за день сбили двух человек

    Сегодня, 12:00
    В Курске за день сбили двух человек
    В Курске 16 января сбили двух человек. По информации Госавтоинспекции, первое ДТП произошло около полудня на проспекте Хрущева. Водитель "Лады Калины", двигаясь в направлении улицы Бойцов 9 дивизии, допустил наезд на 60-летнюю женщину, она пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую пенсионерку с ранением доставили в больницу. Около 6 вечера на Станционной под колеса автомобиля ВАЗ-2114 попал 61-летний пешеход. Он тоже пытался перейти дорогу по "зебре". Мужчину с травмами госпитализировали. 

     

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