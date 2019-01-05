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    Из-за пожара в Хомутовском районе без жилья остались 6 семей

    Сегодня, 12:15
    Из-за пожара в Хомутовском районе без жилья остались 6 семей
    Из-за пожара в Хомутовском районе без жилья остались 6 семей, среди них одна многодетная. ЧП произошло 16 января в жилом одноэтажном доме 1939 года постройки. Он сгорел практически до основания. К счастью, обошлось без пострадавших. Всю ночь на пепелище работала испытательная пожарная лаборатория, специалисты которой устанавливали причины возгорания. Также на месте ЧП побывала специально созданная комиссия. Для погорельцев в райбольнице развернули пункт временного размещения, однако все решили поселиться у родственников. Районные власти подыскивают свободные помещения, чтобы предоставить пострадавшим жилье. Прорабатывается вопрос об оказании финансовой помощи из резервного фонда главы региона. 

     

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