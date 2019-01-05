Снегоплавильная установка будет утилизировать снег с центральных улиц Курска

Снегоплавильная установка будет применяться на улицах Курска. Такое решение принял врио губернатора. Современное оборудование привезли из Москвы и 16 января установили на пересечении улицы Урицкого с Красной площадью. Снегоплавильная машина будет утилизировать снег с двух центральных улиц - Ленина и Радищева. Установка состоит из приемного бункера, аппарата для теплогенерации и системы фильтрации. В машину помещают снег, который растапливают до воды и отправляют в канализацию. Как рассказал директор регионального комитета строительства и эксплуатации автомобильных дорог Владимир Муравьев, для наибольшей эффективности установки на этих улицах вместо песчано-соляной смеси будет применяться чистая соль. Это позволит увеличить скорость уборки улиц и улучшить экологическую обстановку в городе.