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    Снегоплавильная установка будет утилизировать снег с центральных улиц Курска

    Сегодня, 12:36
    Снегоплавильная установка будет утилизировать снег с центральных улиц Курска
    Снегоплавильная установка будет применяться на улицах Курска. Такое решение принял врио губернатора. Современное оборудование привезли из Москвы и 16 января установили на пересечении улицы Урицкого с Красной площадью. Снегоплавильная машина будет утилизировать снег с двух центральных улиц - Ленина и Радищева. Установка состоит из приемного бункера, аппарата для теплогенерации и системы фильтрации. В машину помещают снег, который растапливают до воды и отправляют в канализацию. Как рассказал директор регионального комитета строительства и эксплуатации автомобильных дорог Владимир Муравьев, для наибольшей эффективности установки на этих улицах вместо песчано-соляной смеси будет применяться чистая соль. Это позволит увеличить скорость уборки улиц и улучшить экологическую обстановку в городе.

     

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