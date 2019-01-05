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    Жители Сеймского округа Курска утопают в снегу

    Сегодня, 12:51
    Жители Сеймского округа Курска утопают в снегу
    Жители Сеймского округа Курска, а именно улицы Гуторовская, 2-я, 3-я и 4-я, а также прилежащие к ним улицы Родниковые, утопают в снегу. По словам горожан, за весь зимний период данную территорию ни разу не почистили. Куряне обращались с жалобами и в Администрацию Сеймского округа, и напрямую лично к замглавы администрации Сеймского округа Олегу Васильеву. Однако проблему до сих пор решить не удалось. Одна из жительниц заваленных снегом улиц рассказала, что она даже писала жалобу на коммунальщиков врио губернатора Курской области Роману Старовойту в соцсети, но ответа и результата пока нет. Курские чиновники, в свою очередь, рапортуют о том, что передали заявку ответственным лицам. Коммунальщики на звонки отвечают предложением скинуться по 50 рублей и заказать трактор для чистки заснеженных улиц.
    Граждане отмечают: дорога, ведущая к турбазе одного из уважаемых курян и проходящая рядом с их улицами, чистится каждый день. Свои слова они подтверждают фотографиями со спецтехникой.
    «К нам отказывается приезжать такси, состояние наших дорог ужасно. Машины, которые смогли выехать от дома, не могут разъехаться на улице. Пешеходам, чтобы уступить дорогу машине, нужно стать по колено в сугроб. Одинокие старики не могут выйти в магазин или в поликлинику», - возмущается жительница Гуторовской. Возможно, курянам, чтобы их откопали, нужно провести очередной флэшмоб и написать на своих калитках: «Здесь живет Старовойт»… 
     
     
     
    По материалам "Цензуры.Нет"

     

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