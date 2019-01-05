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    Курянин оказался на скамье подсудимых за поджог "Газели"

    Сегодня, 15:45
    Курянин оказался на скамье подсудимых за поджог
    Перед судом предстанет 24-летний житель Курска, его обвиняют в умышленном поджоге автомобиля. По данным прокуратуры, молодой человек задолжал знакомому крупную сумму. После неоднократных напоминаний о возврате долга он стал испытывать к кредитору неприязнь и решил отомстить ему. Для этого курянин облил бензином «Газель», принадлежащую потерпевшему, и поджег. Машина полностью сгорела, огнем поврежден автомобиль другого собственника. Ущерб превысил миллион рублей. Факт поджога зафиксировали камеры видеонаблюдения. Уголовное дело направлено в суд.

     

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