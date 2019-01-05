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    Виталий Дериглазов стал мастером спорта России международного класса

    Сегодня, 16:13
    Виталий Дериглазов стал мастером спорта России международного класса
    Курянин Виталий Дериглазов стал мастером спорта России международного класса. Звание известному курскому спортсмену по рукопашному бою «Мастер спорта России международного класса» присвоили в Министерстве спорта России. Дериглазов с детства занимается единоборствами, более пяти лет преподает рукопашный бой детям. Сегодня у Виталия Дериглазова больше ста воспитанников. В октябре прошлого года шестикратный чемпион России по рукопашному бою взял золото Кубка мира.

     

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