Старовойт подвел итоги первых 100 дней на посту врио губернатора

Сегодня врио губернатора встретился с руководством курских СМИ. Роман Старовойт поведал о достижениях на посту главы региона за первые сто дней после назначения. В частности, по словам врио губернатора, его личное вмешательство спасло от банкротства два предприятия - «Белая птица» в Горшеченском районе и корпорацию ГРИНН. У последней кредиты на сумму свыше 20 миллиардов рублей. В случае «гибели» ГРИННа около четырех тысяч человек оказались бы в январе «выброшены на улицу». Старойт рассказал, что встретился с руководством банков, и там согласились снизить процентную ставку. В итоге корпорация осталась на плаву. Также врио губернатора сообщил, что скоро может появиться новый терминал курского аэропорта. Узнали собравшиеся о проекте реновации центральной части Курска. Она коснется площади электроаппаратного завода, набережной Тускари, Боевки и пустыря на спуске к цирковой площади. Там могут появиться новые здания краеведческого музея и картинной галереи. А также, возможно, гостиница и театр кукол. По словам врио губернатора, детально пришлось изучать новое для него направление - АПК. Показатели, которые достигнуты, должны приумножаться – подчеркнул Старовойт.

По материалам "46 ТВ"







