Турнир по рукопашному бою в Курске соберет 500 спортсменов

Сегодня стартуют Всероссийские соревнования по рукопашному бою, посвященные Дню освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков. Турнир проводится среди юношей и девушек 12-17 лет, а также юниоров и юниорок 18-21 года. В нем примут участие порядка 500 спортсменов из 23 российских регионов. Курскую область представят около 200 спортсменов, в числе которых победитель Первенства мира 2017 года - Илья Добрынин, серебряный призер Первенства мира 2017 года - Олег Драчев, победитель Первенства мира 2018 года – Андрей Никулин, победитель Первенства мира 2018 года - Иван Ткачев, а также призеры Первенства России и призеры Всероссийских соревнований 2018 года. Победители соревнований отправятся на Первенство России, которое пройдет в Волгограде в марте. По итогам соревнования, участникам, выполнившим норматив Единой Всероссийской классификации, будут присвоены звания «Мастер спорта России», «Кандидат в мастера спорта России», а также спортивные разряды. Соревнования проводят в тренировочном центре «Мега ГРИНН». Торжественное открытие сегодня в 6 вечера.