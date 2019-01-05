Курск сегодня посетит детский омбудсмен

Сегодня Курскую область посетит Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Сначала детский омбудсмен побывает в Центре сопровождения замещающих семей на Союзной. Затем Анна Кузнецова посетит Курский центр психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения, расположенный на проспекте Дружбы. Добавим, накануне свой пост покинула уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Курской области Александра Коллегаева. Это связано с сокращением соответствующей должности – уточнили в региональной администрации.



