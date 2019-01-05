Крещенских купелей в Курской области стало больше

Купелей в Курской области стало больше. МЧС сообщает о 49 подготовленных местах для крещенских купаний, три из них располагаются в Курске. По предварительным оценкам спасателей и опыту прошлых лет, ожидается более 10 тысяч человек, кто будет окунаться в ледяной воде в ночь с 18 на 19 января. Инспекторы ГИМС вместе со спасателями подготовили места купания на реке Тускарь в Свободе – на территории Коренной пустыни. Здесь ожидается самый большой наплыв паломников – порядка 3-4 тысяч человек. В связи с этим в мужском монастыре повысили меры безопасности. Здесь развернут палатку для обогрева и осветительные столбы. Паломникам предложат горячий чай. Возле каждой купели будут дежурить спасатели, медики и полицейские.