До 1 февраля курянам сделают перерасчет за вывоз мусора

До 1 февраля «Спецавтобаза по уборке города Курска» сделает перерасчет за декабрьский вывоз мусора. Такое предписание получило предприятие от Госжилинспекции. Как пояснил замгубернатора Алексей Смирнов, приказ комитета ЖКХ и ТЭК о снижении нормативов по вывозу мусора был подписан месяц назад. «Времени было достаточно, поэтому сложившаяся ситуация – это нарушение. В Спецавтобазе говорят, что не успели сориентироваться. Мы эту позицию не поддерживаем. Будет наказано и само предприятие как юридическое лицо, и его руководство как должностные лица», – сообщил Смирнов. Уточняется, что квитанции с перерасчетом за декабрь куряне получат в третьей декаде января. 2 февраля Госжилинспекция проверит исполнение предписания. Другой региональный оператор - «Экопол» - успел изменить норматив накопления, благодаря чему плата для населения снизилась.



