Обвиняемый в убийстве мальчика в Железногорске признан вменяемым

Стали известны результаты психиатрической экспертизы, которую проходил 40-летний обвиняемый в убийстве семилетнего школьника в Железногорске. Это резонансное преступление произошло в октябре 2018-го. Как сообщает издание "Друг для друга" со ссылкой на следствие, обвиняемый признан вменяемым. На экспертизу железногорца отправили в декабре. Мужчина проходил ее в Курской области. Напомним, 23 октября обвиняемый встретил мальчика в лифте собственного подъезда и обманом заманил его к себе в квартиру. По версии следствия, там мужчина совершил в отношении школьника насильственные действия сексуального характера, после чего убил его, а тело вывез за город.