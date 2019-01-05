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    Обвиняемый в убийстве мальчика в Железногорске признан вменяемым

    Сегодня, 11:37
    Обвиняемый в убийстве мальчика в Железногорске признан вменяемым
    Стали известны результаты психиатрической экспертизы, которую проходил 40-летний обвиняемый в убийстве семилетнего школьника в Железногорске. Это резонансное преступление произошло в октябре 2018-го. Как сообщает издание "Друг для друга" со ссылкой на следствие, обвиняемый признан вменяемым. На экспертизу железногорца отправили в декабре. Мужчина проходил ее в Курской области. Напомним, 23 октября обвиняемый встретил мальчика в лифте собственного подъезда и обманом заманил его к себе в квартиру. По версии следствия, там мужчина совершил в отношении школьника насильственные действия сексуального характера, после чего убил его, а тело вывез за город.

     

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