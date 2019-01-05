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    Часть долгов "Авангарда" погасит "Металлоинвест"

    Сегодня, 11:54
    Часть долгов
    Сегодня перед отправлением на сбор "Авангарда" в Турцию с игроками, тренерами и руководством футбольного клуба встретился врио губернатора Роман Старовойт. По окончании встречи глава региона и президент клуба Николай Волокитин порадовали несколькими сообщениями. Во-первых, часть задолженностей перед игроками по зарплате погасит руководство «Металлоинвеста». Деньги поступят на счета уже сегодня-завтра, — сказал Старовойт на встрече с футболистами. Во-вторых, найдены средства на проведение сборов команды и ее участие в Кубке ФНЛ. В-третьих, между главой региона и Николаем Волокитиным устранено недопонимание, и он остается президентом клуба. В-четвертых, для привлечения внебюджетных источников для «Авангарда» после проведения в клубе экономическо-финансового аудита будет создан попечительский совет. В-пятых, как заверил старожил «Авангарда» Денис Синяев, игроки летят на сборы с положительными эмоциями, а во второй части первенства ФНЛ приложат все усилия для того, чтобы радовать болельщиков игрой и результатами. 

     

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