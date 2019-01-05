17 января в Курской области под колесами машин оказались три пешехода. По информации Госавтоинспекции, первое ДТП произошло утром на улице Соловьиная Курска. Водитель ВАЗа допустил наезд на 61-летнего мужчину. По словам автомобилиста, пешеход перебегал дорогу в неположенном месте. Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой, переломами носа и левой голени.

Вечером под автомобиль "Шевроле" на улице Фрунзе наехал на 30-летнего мужчину, он шел по проезжей части в попутном направлении. Пешехода с ранением доставили в больницу.

Чуть позже происшествие с участием пешехода зарегистрировали на улице Ленина в Железногорске. Мужчина попал под колёса ВАЗовской "девятки", когда пересекал дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавшего с ранением доставили в лечебное учреждение.



