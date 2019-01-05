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    Курские силовики вернулись из командировки на Северный Кавказ

    Сегодня, 12:58
    Курские силовики вернулись из командировки на Северный Кавказ
    Сотрудники спецподразделений ОМОН и СОБР Курской области вернулись из служебной командировки на Северный Кавказ. Три месяца бойцы выполняли служебно-боевые задачи по обеспечению правопорядка и общественной безопасности. Под звуки военного оркестра прибывших встречали начальство Росгвардии, родные и близкие. Бойцов поздравили с возвращением на родную землю и поблагодарили за добросовестную службу. После заслуженного отдыха сотрудники вернутся к своим служебным обязанностям по защите правопорядка в Курской области. В командировки на Северный Кавказ бойцы ОМОН и СОБР отправляются регулярно с 1994 года.
     

     

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