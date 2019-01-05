Курские силовики вернулись из командировки на Северный Кавказ

Сотрудники спецподразделений ОМОН и СОБР Курской области вернулись из служебной командировки на Северный Кавказ. Три месяца бойцы выполняли служебно-боевые задачи по обеспечению правопорядка и общественной безопасности. Под звуки военного оркестра прибывших встречали начальство Росгвардии, родные и близкие. Бойцов поздравили с возвращением на родную землю и поблагодарили за добросовестную службу. После заслуженного отдыха сотрудники вернутся к своим служебным обязанностям по защите правопорядка в Курской области. В командировки на Северный Кавказ бойцы ОМОН и СОБР отправляются регулярно с 1994 года.