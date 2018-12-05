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    В Курской области зафиксирован 31 случай гриппа

    Сегодня, 13:13
    В Курской области зафиксирован 31 случай гриппа
    В Курской области зафиксирован 31 случай гриппа, 4 из них вызваны вирусом А(Н1N1)09- сообщает Роспотребнадзор. В ведомстве отметили, что в регионе продолжается эпидемический сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ. Серьёзных вспышек не зафиксировано. При поездках на Украину курян просят учитывать, что там вирус унес жизни 25 человек. Никто из умерших не был привит, - подчеркнули в Роспотребнадзоре. Из-за сложной эпидемической обстановки в сопредельных с Россией странах усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу.

     

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