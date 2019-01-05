За сорняки сельхозпредприятие заплатит 300 тысяч рублей

За сорняки курское сельхозпредприятие заплатит крупный штраф. В декабре прошлого года сотрудники Россельхознадзора побывало с внеплановой проверкой в обществе с ограниченной ответственностью «Неварь». Как пояснили в надзорном ведомстве, организации обществу принадлежат земельные участки сельхозназначения в Хомутовском районе площадью более 650 гектаров. Однако собственник не выполнял требования и обязательные мероприятия по защите земель от сорной растительности – осота, пырея, терна, шиповника. За сорняки на предприятие наложили штраф в 300 тысяч рублей. Также ему выдали предписание устранить нарушения.



