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    За сорняки сельхозпредприятие заплатит 300 тысяч рублей

    Сегодня, 13:53
    За сорняки сельхозпредприятие заплатит 300 тысяч рублей
    За сорняки курское сельхозпредприятие заплатит крупный штраф. В декабре прошлого года сотрудники Россельхознадзора побывало с внеплановой проверкой в обществе с ограниченной ответственностью «Неварь». Как пояснили в надзорном ведомстве, организации обществу принадлежат земельные участки сельхозназначения в Хомутовском районе площадью более 650 гектаров. Однако собственник не выполнял требования и обязательные мероприятия по защите земель от сорной растительности – осота, пырея, терна, шиповника. За сорняки на предприятие наложили штраф в 300 тысяч рублей. Также ему выдали предписание устранить нарушения.

     

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