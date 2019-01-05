Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии селянам

С 1 января 2019 года в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 03.10.2018 г. №350-ФЗ введено 25-процентное повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности для неработающих пенсионеров, проживающих в настоящее время в сельской местности, имеющих не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве (для мужчин и женщин). На получателей государственных пенсий и пенсий по случаю потери кормильца эта норма не распространяется.

В целях реализации данной нормы закона постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.11.2018 г. №1440 и №1441 утверждены Списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми будет устанавливаться повышение, а также Правила исчисления периодов работы, дающей право на повышение фиксированной выплаты, и Правила установления и выплаты повышения.

В соответствии с указанными постановлениями Правительства РФ в стаж работы в сельском хозяйстве включаются:

- работа до 1 января 1992 года в колхозах, машинотракторных станциях, межколхозных предприятиях и организациях, совхозах, крестьянско-фермерских хозяйствах, сельскохозяйственных артелях, которая выполнялась на территории Российской Федерации (бывшей РСФСР) независимо от наименования профессии, специальности и занимаемой должности. Периоды работы (деятельности), которые выполнялись на территории Российской Федерации (бывшей РСФСР) в других организациях, а также периоды работы (деятельности) на территории других республик СССР, включаются только при условии занятости в производствах, профессиях, должностях, специальностях, предусмотренных Списком.

- периоды работы (деятельности) после 1 января 1992 года, которые выполнялись только на территории Российской Федерации при условии занятости на работах, в производствах, профессиях, должностях, специальностях, предусмотренных Списком и начисления (уплаты) за эти периоды страховых взносов в Пенсионный фонд РФ. Периоды работы (деятельности), которые выполнялись на территории других государств – бывших республик СССР, в стаж работы в сельском хозяйстве в данный период не включаются.

Указанные Правила также предусматривают включение в стаж работы в сельском хозяйстве периодов получения пособия по больничным листкам, ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков, а также ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности. При этом должно быть соблюдено главное условие, чтобы указанные периоды приходились на период занятости на работах, производствах, профессиях, должностях, специальностях, указанных в Списке, независимо от времени работы.

Размер повышения для получателей пенсии по старости и инвалидности (за исключением инвалидов 3 группы) составляет в 2019 году 1333,5 руб. (фиксированная выплата 5334,19 х 25% = 1333,5 руб.). Для инвалидов 3 группы, не достигших общеустановленного пенсионного возраста, - 666,7 руб.

Обращаем внимание жителей Курской области, что первичное установление повышенной фиксированной выплаты осуществляется органами Пенсионного фонда без подачи пенсионером заявления, при наличии в выплатном деле необходимой информации.

Если гражданин России проживает в сельской местности без регистрации по месту жительства (прописки), то его фактическое проживание должно быть подтверждено личным заявлением, в том числе для первичного установления выплаты. В дальнейшем, заявление ежегодно подается им в учреждение ПФР или МФЦ по месту фактического проживания. Ежегодное подтверждение не требуется только в случае получения им пенсии через отделение почтовой связи.

В соответствии с пунктом 4 Правил установления и выплаты повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии при отнесении местности к сельской применяется раздел «Сельские населенные пункты» Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления.

На территории нашей области согласно указанному классификатору не относятся к сельским населенным пунктам все города как областного (Курск, Железногорск, Курчатов, Льгов, Щигры), так и районного (Дмитриев, Обоянь, Рыльск, Суджа, Фатеж) значения, а также следующие поселки городского типа: в Глушковском районе - Глушково и Теткино, в Горшеченском районе -Горшечное, в Железногорском районе - Магнитный, в Золотухинском районе -Золотухино, в Касторенском районе - Касторное, Новокасторное, Олымский, в Конышевском районе - Конышевка, в Кореневском районе - Коренево, в Курчатовском районе - Иванино и им. К.Либкнехта, в Медвенском районе - Медвенка, в Октябрьском районе - Прямицыно, в Поныровском районе - Поныри, в Пристенском районе - Пристень и Кировский, в Советском районе - Кшенский, в Солнцевском районе - Солнцево, в Тимском районе - Тим, в Хомутовском районе - Хомутовка, в Черемисиновском районе - Черемисиново.

Со Списком работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в соответствии с частью 14 статьи 17 Федерального закона «О страховых пенсиях» можно ознакомиться на региональной странице сайта ПФР в разделе «Актуальная информация» (http://www.pfrf.ru/branches/kursk/info/~better/4468).





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Для сведения. Перерасчёт пенсии в связи с повышением фиксированной выплаты уже произведен более 18 тысячам жителей Курской области. Лидерами по числу перерасчетов стали Обоянский и Горшеченский районы, где пенсия увеличилась более чем у 1 тысячи сельских жителей в каждом из них.