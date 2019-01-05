В Беловском районе за гибель рабочего оштрафован начальник

Суд вынес приговор 53-летнему начальнику производственного участка ООО "Псёльское", расположенного в Беловском районе. Он признан виновным в нарушении требований охраны труда, хотя эти вопросы входили в его обязанности. По данным СК, халатное отношение к работе привело к тому, что в июле 2018-го подчиненный обвиняемого, водитель грузовика упал в бункер и оказался погребен под зерном. Спасти его не удалось. Начальнику за гибель рабочего назначили наказание в виде штрафа в 70 тысяч рублей.







