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    В Беловском районе за гибель рабочего оштрафован начальник

    Сегодня, 14:13
    В Беловском районе за гибель рабочего оштрафован начальник
    Суд вынес приговор 53-летнему начальнику производственного участка ООО "Псёльское", расположенного в Беловском районе. Он признан виновным в нарушении требований охраны труда, хотя эти вопросы входили в его обязанности. По данным СК, халатное отношение к работе привело к тому, что в июле 2018-го подчиненный обвиняемого, водитель грузовика упал в бункер и оказался погребен под зерном. Спасти его не удалось. Начальнику за гибель рабочего назначили наказание в виде штрафа в 70 тысяч рублей.

     

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