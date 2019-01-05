За полгода в Курске собрано всего 50 тонн пластика

Куряне пока не привыкли к сортировке мусора. В 2018-м в городе появились контейнеры для сбора отходов из пластика (желтые) и бумаги (синие). По словам гендиректора «Спецавтобаза по уборке Курска» Вадима Шкляра, за полгода собрано всего около 50 тонн пластика. Вывод очевиден: большинство курян пока игнорируют раздельный сбор бытовых отходов - сетует Шкляр. Что касается дальнейшей судьбы собираемого пластика, то "Спецавтобаза" его прессует, а затем отправляет в Тверскую или Воронежскую области, где работают крупные предприятия по его переработке. Также в Курске не организована переработка новогодних ёлок и сосен. Выброшенные деревья просто вывозят на полигон и прессуют бульдозерами.



