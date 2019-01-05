поиск по сайту
 

    За полгода в Курске собрано всего 50 тонн пластика

    Сегодня, 16:17
    За полгода в Курске собрано всего 50 тонн пластика
    Куряне пока не привыкли к сортировке мусора. В 2018-м в городе появились контейнеры для сбора отходов из пластика (желтые) и бумаги (синие). По словам гендиректора «Спецавтобаза по уборке Курска» Вадима Шкляра, за полгода собрано всего около 50 тонн пластика. Вывод очевиден: большинство курян пока игнорируют раздельный сбор бытовых отходов - сетует Шкляр. Что касается дальнейшей судьбы собираемого пластика, то "Спецавтобаза" его прессует, а затем отправляет в Тверскую или Воронежскую области, где работают крупные предприятия по его переработке. Также в Курске не организована переработка новогодних ёлок и сосен. Выброшенные деревья просто вывозят на полигон и прессуют бульдозерами. 

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама