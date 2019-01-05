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    Анна Кузнецова призвала вернуть в Курской области должность детского омбудсмена

    Сегодня, 16:45
    Анна Кузнецова призвала вернуть в Курской области должность детского омбудсмена
    Сегодня Курск с рабочим визитом прибыла Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова. "Главная цель визита - это недопустимая ситуация с институтом уполномоченного по правам ребёнка в регионе, когда он стал соподчинённым департаменту опеки и попечительства, что недопустимо. Поэтому сегодня уже есть договорённость с главой региона о решении этого вопроса. Я думаю, результат поездки будет конструктивным", - заявила Анна Кузнецова. Напомним, врио губернатора в ноябре 2018-го упразднил должность Уполномоченного по правам ребенка при главе региона и наделил этими полномочиями директора регионального департамента по опеке и попечительству, семейной и демографической политике. По словам Кузнецовой, аппарат Уполномоченного по правам ребенка должен быть независимый институт, который может обеспечить экспертизу, контроль и мониторинг над процессами в детской политике. 
     
     
    По материалам "46 ТВ"

     

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