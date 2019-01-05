Десятки курян написали заявления в полицию на автосалон «РусьАвто», который находится на Хуторской. Люди считают себя обманутыми, так как остались и без машин, отданных на продажу, и без денег. Подробности радио «Курс» рассказал один из клиентов салона Юрий Щёголев. Он через «РусьАвто» пытался продать «Хендай Санта Фе».

«Выставили автомобиль на продажу на Avito и Auto.ru. Позвонили из автосалона, предложили выкупить автомобиль по цене, которую мы выставили на сайте. Посмотрели, всё вроде бы хорошо: салон существовал больше года, люди вроде бы реально продавали. Выставили по договору комиссии автомобиль на продажу. После того, как выставили автомобиль на продажу, стали звонить в салон - там перестали брать трубки. Потом удалось дозвониться старшему менеджеру Сергею, он сказал: «Ваш автомобиль ушел в Москву конкретному клиенту, за него получили предоплату». Мы: «Отлично! Значит, скоро получим деньги?». Сергей сказал:«Да-да, не волнуйтесь, деньги мы вам вернем. Этими вопросами занимается лично директор, он всем сам деньги выплачивает». Проходят новогодние праздники, 3-го числа мы приезжаем - закрыто, телефоны не берут. Числи 11-го заезжаем в салон, салон открыт, мы подбегаем к старшему менеджеру. «Да-да, ваш автомобиль уехал, скорее всего, продался, деньги получите в рамках договора». Стоп-стоп-стоп, была устная договоренность, что деньги получим сразу! «Вопросы все к директору». Я спрашиваю - а где директор? «Да вот он как бы пропал». Он мне дает контакт директора, у директора телефон выключен. Подъезжаю 15-го января к автосалону, автосалон закрыт, перед ним стоит человек 10. Краем уха слышу, что люди в такой же ситуации, как я. Люди говорят: «Мы вот поставили тут машину, машины продались наши, срок договора истек, у некоторых срок договора истек в ноябре. Прикинули по простым подсчетам - там выходило порядка 30-40 миллионов рублей (которые должны получить клиенты от продаж машин - прим. ред.). Написали заявления в 3-й отдел полиции».

В региональном УМВД сообщили: в полицию в 2018-м поступило более 40 заявлений от клиентов фирмы. Они жаловались, что их машины продали, а деньги за них не перечислили. Однако в договоре оговаривается, что вырученные средства автовладелец получит по истечении трех месяцев, а не сразу после продажи транспорта. По данным УМВД, все куряне, которые обратились в правоохранительные органы ранее, деньги уже получили.

С начала 2019-го начался новый поток заявлений - их уже 23. Как пояснила руководитель пресс-службы полиции Курской области Лилия Каменева, сейчас проверкой каждого случая занимаются сотрудники УЭБ и ПК, после чего будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиции удалось связаться с директором автосалона. По его словам, он находится в командировке, по возвращении готов к сотрудничеству.

Полиция призывает курян, которые решили продать автомобиль, обращаться только в проверенные автосалоны и внимательно читать договор.