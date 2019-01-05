"Авангард" отправился на сборы в Турцию

Футболисты курского "Авангарда" отправились на сборы в Турции. В пресс-службе клуба сообщили об изменения в списке соперников "сине-белых". Первый контрольный матч в Турции куряне проведут 25 января. Соперник - дебютант сербской Суперлиги - ФК "Динамо Вранье". Вторая встреча "Авангарда" состоится 29 января против участника Лиги Европы клуба"Раднички". 2 февраля в третьем спарринге куряне сразятся с ФК "Словацко" из Чехии. Ранее на встрече с командой "Авангарда" врио губернатора Роман Старовойт заявил, что часть долгов по зарплате будет погашена, команда сможет выступить на Кубке ФНЛ на Кипре.



