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    "Авангард" отправился на сборы в Турцию

    Сегодня, 08:12
    Футболисты курского "Авангарда" отправились на сборы в Турции. В пресс-службе клуба сообщили об изменения в списке соперников "сине-белых". Первый контрольный матч в Турции куряне проведут 25 января. Соперник - дебютант сербской Суперлиги - ФК "Динамо Вранье". Вторая встреча "Авангарда" состоится 29 января против участника Лиги Европы клуба"Раднички". 2 февраля в третьем спарринге куряне сразятся с ФК "Словацко" из Чехии. Ранее на встрече с командой "Авангарда" врио губернатора Роман Старовойт заявил, что часть долгов по зарплате будет погашена, команда сможет выступить на Кубке ФНЛ на Кипре.

     

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