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    Полицейские задержали в Петербурге подозреваемого в хищении с карт 6 миллионов рублей

    Вчера, 08:03
    Полицейские задержали в Петербурге подозреваемого в хищении с карт 6 миллионов рублей
    Курские полицейские задержали в Петербурге подозреваемого в серии интернет-мошенничеств. Злоумышленник рассылал людям сообщения, что их банковские карты заблокированы. Для разблокировки необходимо позвонить якобы сотруднику банка по указанному в смс номеру. Потерпевшие перезванивали и сообщали все данные карты. Аферист переводил деньги на свои счета. Было возбуждено уголовное дело. Уже установлено 49 пострадавших, общий ущерб оценивается в 6 миллионов рублей. 41-летнего  подозреваемого задержали на съемной квартире. Там же обнаружили специальное оборудование и десятки сим-карт, с которых совершались звонки. По решению суда подозреваемого отправили под стражу. На его имущество наложен арест, изъят автомобиль и крупная сумма денег. 

     

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