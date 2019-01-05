Полицейские задержали в Петербурге подозреваемого в хищении с карт 6 миллионов рублей

Курские полицейские задержали в Петербурге подозреваемого в серии интернет-мошенничеств. Злоумышленник рассылал людям сообщения, что их банковские карты заблокированы. Для разблокировки необходимо позвонить якобы сотруднику банка по указанному в смс номеру. Потерпевшие перезванивали и сообщали все данные карты. Аферист переводил деньги на свои счета. Было возбуждено уголовное дело. Уже установлено 49 пострадавших, общий ущерб оценивается в 6 миллионов рублей. 41-летнего подозреваемого задержали на съемной квартире. Там же обнаружили специальное оборудование и десятки сим-карт, с которых совершались звонки. По решению суда подозреваемого отправили под стражу. На его имущество наложен арест, изъят автомобиль и крупная сумма денег.



