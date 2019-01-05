На приеме врио губернатора дорожная тема стала одной из главных

Врио губернатора Роман Старовойт провел прием граждан. Больше трех часов он общался с курянами, обратившимися за помощью в решении различных проблем. Треть вопросов была связана с дорогами, чаще речь шла о дорожной сети сельских поселений. Старойот отметил, что сейчас реализуется проект строительства подъездов от дорог муниципального и регионального значения до жилых домов. «Поэтому часть вопросов решим в этом году, тем более он объявлен в области Годом дорог, часть — в следующем», — пообещал врио губернатора. Так, например, люди просили о дороге в деревне Малое Жирово Фатежского района, население которой составляют, в основном, пожилые люди. Уже не первый год дороги ждут жители деревни 2-я Гусиновка Золотухинского района. Проект разработан еще в 2014-м, однако пока оставался на бумаге. Старовойт заверил, что дорога будет проложена.