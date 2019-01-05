В 2018-м в Курской области закон о лесной амнистии применялся 101 раз. В 13-ти случаях инициаторами выступили сами правообладатели, 88 случаев инициировал орган регистрации прав. Закон о лесной амнистии вступил в силу в августе 2017 года. Его цель — защита прав добросовестных собственников, чьи участки пересекаются с землями лесного фонда.

Как пояснили в администрации региона, кадастровый учет земельного участка, чьи границы пересекаются с границами земель лесного фонда, разрешен при соблюдении двух условий: права на участок возникли до 2016 года и до внесения сведений о лесе в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). При подготовке межевого плана кадастровый инженер делает пометку о возможности применения закона о лесной амнистии.

В рамках лесной амнистии кадастровый учет земельного участка под садоводство, огородничество, дачное или личное подсобное хозяйство не требует согласования той части границ участка, которая расположена в лесу. Но это правило действует лишь в отношении участков, предоставленных до 8 августа 2008 года (либо позже из них образованных).

- Для реализации закона о лесной амнистии на территории Курской области создана межведомственная рабочая группа, в которую входят все заинтересованные структуры. Она на плановой основе проводит работу по выявлению и устранению пересечений границ лесных участков с границами земельных участков, имеющих другую категорию земель. Действия по устранению пересечений производятся без участия гражданина и без взимания какой-либо платы, — пояснили в администрации региона.



