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    Куряне пожаловались на сбросы сточных вод в ручей

    Вчера, 18:56
    Куряне пожаловались на сбросы сточных вод в ручей
    В департамент экологической безопасности и природопользования Курской области обратились жители поселка Нива, они жаловались на сброс сточных вод в ручей. На место предполагаемого ЧП выехали специалисты департамента, которые подтвердили опасения курян — сточные воды действительно сбрасывают, и они попадают на поверхность земли, прилегающей к ручью Трунин. По факту нарушения природоохранного законодательства возбуждены административные производства, по результатам которых будут приняты необходимые меры.

     

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