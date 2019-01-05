Куряне пожаловались на сбросы сточных вод в ручей

В департамент экологической безопасности и природопользования Курской области обратились жители поселка Нива, они жаловались на сброс сточных вод в ручей. На место предполагаемого ЧП выехали специалисты департамента, которые подтвердили опасения курян — сточные воды действительно сбрасывают, и они попадают на поверхность земли, прилегающей к ручью Трунин. По факту нарушения природоохранного законодательства возбуждены административные производства, по результатам которых будут приняты необходимые меры.