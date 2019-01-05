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    Курское "Динамо" добилось непростой победы над МБА

    Вчера, 11:18
    Курское
    В воскресенье два курских клуба провели матчи регулярного чемпионата женской премьер-лиги. «Динамо» на своём паркете принимало МБА из Москвы и одержало непростую победу — 73:70. Лучшими в составе бело-голубых стали Наталья Анойкина и Марта Ксаргай – на их счету по 15 очков, Алёна Кириллова принесла команде 13 баллов, Соня Петрович – 10. В другой встрече баскетболистки курской «Инвенты» играли на выезде в Москве. Команда Элен Шакировой крупно обыграла столичное «Динамо» со счётом 84:52. Лучшими в этой игре стали Евгения Фролкина – 15 очков, Ольга Фролкина, Елизавета Шабанова заработали по 14, Сабина Абайдуллина и Кристина Сафонова – по 11. В среду, 23 января, курское "Динамо" примет греческий "Олимпиакос" в рамках Евролиги, а в субботу команда Лукаса Мондело в матче российской регулярки дома сыграет с оренбургской "Надеждой". "Инвенте" в воскресенье, 27 января в рамках чемпионата России предстоит сразиться с екатеринбургским УГМК. 

     

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